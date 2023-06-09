"فيفا" يصف تقديم كريم بنزيما لاعباً في الاتحاد "بالحفل الضخم"

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على حفل تقديم نادي الاتحاد للاعبه الجديد كريم بنزيما، الذي انضم لصفوف بطل دوري روشن حتى 2026، واصفاً الحفل بالضخم.
ونشر "فيفا" تقريراً عبر موقعه الرسمي، تحت عنوان "اتحاد جدة يقدم بنزيما كلاعب جديد في صفوفه في حفلٍ خاص"، قال فيه: "قام اتحاد جدة السعودي بحفل ضخم لتقديم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما كلاعب جديد في صفوف الفريق الفائز بلقب دوري المحترفين السعودي. بعد أن وقع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة مواسم حتى ٢٠٢٦".
وتابع: "تم تقديم النجم الفرنسي الدولي على ملعب الجوهرة وسط حضور جماهيري كبير وكثير من اللافتات والصور من جماهير فريقه الجديد التي كانت متحمسة بوصول نجم ريال مدريد السابق للأراضي السعودية".
وأضاف: "تواجد بنزيما في الحفل الخاص بتقديمه للجماهير وسط ترقب كبير من جماهير اتحاد جدة التي احتفلت مرة أخرى بالفوز بكأس الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي. قام نجم ليون السابق أيضًا بتحية الجماهير بصورة خاصة. كما نشر صورًا خاصة من الحفل على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي".
وأردف: "ووجّه بنزيما رسالة شكر لجماهير فريقه الجديد قائلًا: "من أعماق قلبي أشكر جدة. كانت ليلة خاصة للغاية ولن أنساها أبدًا".