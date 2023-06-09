"فيفا" يصف تقديم كريم بنزيما لاعباً في الاتحاد "بالحفل الضخم"

ونشر "فيفا" تقريراً عبر موقعه الرسمي، تحت عنوان "اتحاد جدة يقدم بنزيما كلاعب جديد في صفوفه في حفلٍ خاص"، قال فيه: "قام اتحاد جدة السعودي بحفل ضخم لتقديم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما كلاعب جديد في صفوف الفريق الفائز بلقب دوري المحترفين السعودي. بعد أن وقع اللاعب على عقد لمدة ثلاثة مواسم حتى ٢٠٢٦".