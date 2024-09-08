طرح تذاكر دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024.. تعرف على الأسعار

وكشفت اللجنة المنظمة عن توفر ثلاث فئات لحضور منافسات الدورة، فهناك تذاكر يومية تسمح لحاملها حضور المنافسات بسعر 10 ريالات فقط والتي تتيح لحاملها الاستمتاع بيوم كامل من المنافسات الرياضية التي تُقام داخل المجمع المختار، وذلك عبر منصة Webook عبر الموقع الرسمي أو التطبيق، كما تتوفر أيضًا تذكرة أسبوعية (سبعة أيام متتالية)، تتيح لحاملها الوصول إلى جميع منافسات المجمع المختار بسعر 35 ريالاً، كما تتوفر أيضًا تذكرة موسمية بسعر 100 ريال تتيح لحاملها الدخول لجميع المسابقات طوال فترة الألعاب وفي جميع مواقع المنافسات.