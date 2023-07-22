بمعسكر كرواتيا.. "الاتفاق" يستأنف تدريباته و"الغامدي" ينتظم تدريجيًّا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم السبت، تدريباته بفترتين صباحية ومسائية بمعسكر سفيتي مارتن بكرواتيا بعد الراحة التي تمتع بها الفريق يوم أمس.
يأتي ذلك ضمن برنامج المعسكر الخارجي الذي يقام في كرواتيا، والذي يستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري؛ حيث تبقّى للفريق خوض وديتين مع فريقي لوكوموتيفا الكرواتي ورابوتنيكي المقدوني يومي الاثنين والخميس المقبلين.
وكان التدريب الصباحي قد اشتمل على تمارين الإحماء مع المُعِد البدني، تلا ذلك تدريب التكنيك بالكرة عبر 3 مجموعات مع المساعدين، بعد ذلك طبّق اللاعبون التدريب التكتيكي مع المدير الفني الإنجليزي "جيرارد"، بعد ذلك خاض الفريق تقسيمة عبر مجموعتين، قبل أن يختتم المران بتدريب لياقي باستثناء اللاعبين الذين شاركوا في كامل أو أغلب المباراة الودية الماضية.
فيما تَرَكز التدريب المسائي على الجانب اللياقي في الصالة الرياضية بالمعسكر، بعد ذلك ألقى المدير الفني "جيرارد" محاضرة فنية في قاعة الاجتماعات بمقر المعسكر.
الجدير بالذكر أن المران شهد مشاركة اللاعب أحمد الغامدي العائد من الإصابة في أجزاء من التدريب إلى حين وصول القناع الواقي الذي يسمح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.