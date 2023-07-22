بمعسكر كرواتيا.. "الاتفاق" يستأنف تدريباته و"الغامدي" ينتظم تدريجيًّا

وكان التدريب الصباحي قد اشتمل على تمارين الإحماء مع المُعِد البدني، تلا ذلك تدريب التكنيك بالكرة عبر 3 مجموعات مع المساعدين، بعد ذلك طبّق اللاعبون التدريب التكتيكي مع المدير الفني الإنجليزي "جيرارد"، بعد ذلك خاض الفريق تقسيمة عبر مجموعتين، قبل أن يختتم المران بتدريب لياقي باستثناء اللاعبين الذين شاركوا في كامل أو أغلب المباراة الودية الماضية.