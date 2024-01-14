رالي داكار 2024 : الاتحاد الدولي يعاقب الثنائي "غوكزال" بالاستبعاد بداعي التلاعب

وفي الدراجات النارية رباعية العجلات "الكوادز"، سجّل الفرنسي جيرو درّاج فريق "ياماها ريسينغ" الفوز بالمرحلة، مبتعدًا بواقع 13 دقيقة و50 ثانية عن الأرجنتيني أندوخار، تلاهما السلوفاكي يوراج فارجا ثالثًا، بفارق 29 دقيقة و16 ثانية، فيما حافظ أندوخار على الصدارة العامة بفارق 6 دقائق و20 ثانية عن جيرو، وساعتين و27 دقيقة و46 ثانية عن السلوفاكي فارجا الذي جاء ثالثًا، في الوقت الذي أعلن فيه الدرّاج البرازيلي مارسيلو ميديروس انسحابه من الرالي؛ إثر تعرضه إلى حادث، تسبب في معاناته بآلامٍ في الصدر.