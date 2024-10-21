مدافع النصر "سيماكان" : مواجهة صعبة تنتظرنا أمام الاستقلال .. كل اللاعبين يعرفون قيمة البطولة الآسيوية

أكد مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم "الفرنسي" محمد سيماكان ، أن مباراتهم أمام الاستقلال الإيراني ستكون صعبة ويجب أن نستعد لها بشكل جيد ومناسب ، ويجب أن يكون تركيزًا عاليًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
جاء حديث اللاعب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام فريق الاستقلال الإيراني، والمقررة يوم غدٍ الثلاثاء، على ملعب راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وأضاف محمد سيماكان كل اللاعبين يعرفون قيمة البطولة الآسيوية، وسنقدم كل ما علينا للاستعداد بشكل كامل لمباراة الغد.