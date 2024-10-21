مدافع النصر "سيماكان" : مواجهة صعبة تنتظرنا أمام الاستقلال .. كل اللاعبين يعرفون قيمة البطولة الآسيوية

أكد مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم "الفرنسي" محمد سيماكان ، أن مباراتهم أمام الاستقلال الإيراني ستكون صعبة ويجب أن نستعد لها بشكل جيد ومناسب ، ويجب أن يكون تركيزًا عاليًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.