القادسية يعزز صفوفه بالمدافع قاسم لاجامي حتى 2026

أعلن نادي القادسية الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي عن تعاقده مع المدافع قاسم لاجامي، عقب اجتيازه الفحص الطبي، قادمًا من نادي الفتح، لتمثيل الفريق الكروي الأول في المنافسات الكروية للموسم الجديد 2024/2025، وفقًا لحدث أكشف عنه النادي، اليوم الأحد.
وكشف النادي أن اللاعب قاسم لاجامي وقع مع نادي القادسية، عقدًا يمتد لمدة موسمين حتى صيف 2026، وقد مثل النادي في التوقيع على العقد الرئيس التنفيذي "جيمس بيسجروف"، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي.
وجاء التوقيع مع اللاعب بعقد حر بعد نهاية عقده مع نادي الفتح، الذي أمضى فيه 5 أعوام، حيث انضم إليه في فبراير من عام 2019، بعقد يمتد لخمسة أعوام.
يُذكر أن اللاعب قاسم لاجامي سبق أن دافع عن ألوان المنتخب السعودي في ثلاث مباريات دولية، وذلك في بطولة كأس الخليج في العراق العام الماضي.
وكانت إدارة القادسية قد أبرمت قبل التعاقد مع لاجامي ست صفقات حتى الآن مع الأوروجوياني ناهيتان نانديز، والبلجيكي كوستين كاستيلس، والمكسيكي جوليان كينونيس، والإسباني ناتشو فيرنانديز، وحسين القحطاني، ومحمد قاسم.