القادسية يعزز صفوفه بالمدافع قاسم لاجامي حتى 2026

أعلن نادي القادسية الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي عن تعاقده مع المدافع قاسم لاجامي، عقب اجتيازه الفحص الطبي، قادمًا من نادي الفتح، لتمثيل الفريق الكروي الأول في المنافسات الكروية للموسم الجديد 2024/2025، وفقًا لحدث أكشف عنه النادي، اليوم الأحد.