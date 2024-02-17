واصل مطاردة الهلال.. النصر يكسب الفتح ويحصد النقاط الثلاث

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها "كريستيانو رونالدو" للنصر في الدقيقة الـ17 قبل أن يتعادل سالم النجدي للفتح في الدقيقة الـ29، فيما أضاف "أوتافيو" الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ72.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده عند النقطة الـ49، في حين توقف رصيد الفتح عند النقطة الـ29.