دورة الألعاب السعودية 2024: "فهد بن جلوي" يتوّج أبطال الملاكمة وزن 60 كجم

وبحضور الأميرة دليّل بنت نهار الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، توجت بطلة التجديف البارالمبية، الرياضية المحترفة في التجديف والتزلج على الجليد، عضو مجلس الرياضيين في اللجنة البارالمبية الدولية بيرجيت سكارستين، الفائزين في وزني 51 كجم و57 كجم، بعد أن حقق مهند مجرشي لاعب الشباب الميدالية الذهبية في وزن 51 كجم فئة الشباب، ونال نواف الجهني لاعب الأهلي الفضية، فيما ذهبت البرونزية لباسل المالكي لاعب الشباب وعبدالرحمن حداد لاعب الاتحاد.