دورة الألعاب السعودية 2024: "فهد بن جلوي" يتوّج أبطال الملاكمة وزن 60 كجم

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الفائزين في منافسات الملاكمة وزن 60 كجم رجال ضمن دورة الألعاب السعودية 2024 بنسختها الثالثة، التي اختتمت أمس الخميس في البوليفارد 1.
وحقق موسى الهوساوي لاعب الوحدة ذهبية الوزن وحصد عبدالكريم الزريدي لاعب الدرعية الفضية ونال علي بوخلاف لاعب الاتحاد وثامر المطرفي لاعب النصر البرونزية.
وبحضور الأميرة دليّل بنت نهار الرئيس التنفيذي لدورة الألعاب السعودية، توجت بطلة التجديف البارالمبية، الرياضية المحترفة في التجديف والتزلج على الجليد، عضو مجلس الرياضيين في اللجنة البارالمبية الدولية بيرجيت سكارستين، الفائزين في وزني 51 كجم و57 كجم، بعد أن حقق مهند مجرشي لاعب الشباب الميدالية الذهبية في وزن 51 كجم فئة الشباب، ونال نواف الجهني لاعب الأهلي الفضية، فيما ذهبت البرونزية لباسل المالكي لاعب الشباب وعبدالرحمن حداد لاعب الاتحاد.
وفي نهائي وزن 57 كجم، انتزع يزن أحمد الغامدي لاعب الأهلي الميدالية الذهبية، وأحرز عادل المطيري لاعب الشباب الفضية، ونال محمد عسيري لاعب الرائد وعبدالعزيز الزهراني لاعب الأهلي البرونزية.
كما توج رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله الحربي، ونائبه رشا الخميس بقية الفائزين والفائزات، ففي فئة الرجال، ظفر عبدالله دركزنلي لاعب نادي مايك تايسن بذهبية وزن 71 كجم ونال حسن كعبي لاعب ضمك الفضية، فيما ذهبت البرونزية لسلطان فلمبان لاعب الوحدة وماجد عيسى لاعب نادي مايك تايسون، وأحرز سيفان مرزاق لاعب النصر ذهبية وزن 86 كجم، وحقق محمد الصبحي لاعب الوحدة الفضية، وحصد عبدالله الغامدي لاعب الدرعية وسلطان المساعد لاعب الاتحاد البرونزية.
وتوج ريان عواجي لاعب نادي مايك تايسن بذهبية وزن 63 كجم، وحقق صبيح الشمري لاعب الهلال الفضية، وظفر عبدالملك الحسين لاعب النصر وبدر السالمي لاعب الاتفاق بالبرونزية.
وظفر أحمد حنبص لاعب الاتحاد بذهبية وزن 75 كجم، ونال محمود القسطاوى لاعب الاعتماد الفضية، فيما ذهبت البرونزية لعبدالرحمن أبو طالب لاعب الاتحاد وعبدالرحمن أحمد لاعب نادي مايك تايسون، كما حققت نورة المطيري لاعبة الشباب ذهبية وزن 60 كجم للسيدات، وحصدت هديل عاشور لاعبة الوحدة الفضية، وأحرزت رغد النعيمي لاعبة الاتحاد وجوي اوموروديون لاعبة الهلال البرونزية.