بعد تغلبه على جزر القمر بثلاثية.. "الأخضر" أول الواصلين لربع نهائي كأس العرب

حجز المنتخب السعودي مكانه في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، عقب فوزه الكبير على منتخب جزر القمر بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أُقيم يوم الجمعة على ملعب خليفة الدولي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة.
وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+3) عبر محمد كنو بعد صناعة من سالم الدوسري.
ومع مطلع الشوط الثاني، عزز "الأخضر" تقدمه بهدف ثانٍ سجله محمد كنو في الدقيقة (51)، قبل أن يقلص منتخب جزر القمر الفارق عن طريق لاعبه إبراهيم يوسف في الدقيقة 63.
وأضاف سالم الدوسري الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة 76 بعد أن تلاعب بدفاع جزر القمر وأسكن الكرة داخل الشباك.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب السعودي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما ودّع منتخب جزر القمر منافسات البطولة دون رصيد.