بعد تغلبه على جزر القمر بثلاثية.. "الأخضر" أول الواصلين لربع نهائي كأس العرب

حجز المنتخب السعودي مكانه في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الأول إلى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، عقب فوزه الكبير على منتخب جزر القمر بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أُقيم يوم الجمعة على ملعب خليفة الدولي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة.