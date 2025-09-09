مجموعة قوية لأخضر الصالات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

وتُعد هذه المشاركة الأولى لـ"أخضر الصالات تحت 17 عامًا" في بطولة آسيوية رسمية، في خطوة تُجسّد حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تمكين منتخبات الفئات السنية في لعبة كرة قدم الصالات، وتعزيز حضورها القاري، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء جيل تنافسي يمثل المملكة في كبرى المحافل الإقليمية والدولية.