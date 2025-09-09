رياضة

مجموعة قوية لأخضر الصالات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025

المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يواجه إيران وتايلاند وقرغيزستان في المنامة
مجموعة قوية لأخضر الصالات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025
تم النشر في

أُجريت قرعة منافسات كرة قدم الصالات تحت 17 عامًا، ضمن برنامج دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2025، في العاصمة المنامة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 17 عامًا في المجموعة الثانية (B)، إلى جانب منتخبات إيران، وتايلاند، وقرغيزستان.

وتُعد هذه المشاركة الأولى لـ"أخضر الصالات تحت 17 عامًا" في بطولة آسيوية رسمية، في خطوة تُجسّد حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تمكين منتخبات الفئات السنية في لعبة كرة قدم الصالات، وتعزيز حضورها القاري، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء جيل تنافسي يمثل المملكة في كبرى المحافل الإقليمية والدولية.

دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب
المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 17 عام

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org