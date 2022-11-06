أخضر السلة يختتم استعداده لتصفيات كأس العالم بالفوز على الإمارات

المشرف على المنتخب الأستاذ يسار مختار أكّد على جاهزية المنتخب فنيًّا للتصفيات، واللقاءات الودية كانت فرصة للمدرب على معرفة إمكانيات اللاعبين، وننتظر أن يحقق المنتخب نتائج تعكس جاهزيته لتصفيات والفوز في أولى مبارياته أمام الهند، التي ستكون إن شاء الله مفتاح التأهل إلى نهائيات كأس العالم.