أخضر السلة يختتم استعداده لتصفيات كأس العالم بالفوز على الإمارات

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مبارياته الودية بالفوز على نظيره الإماراتي ٨١- ٧٧ التي أقيمت اليوم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية، قبل خوضه مباراتي تصفيات كأس العالم أمام نظيره الهندي يوم ١٠ نوفمبر، واللقاء الثاني أمام نظيره الفلبيني يوم ١٣ على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وكان الأخضر قد واجه نظيره البحريني يوم الخميس الماضي، وخسر اللقاء ٧٠-٦٣.
يذكر أن الأخضر يشرف عليه فنيًّا في التصفيات المدرب الهولندي يوهان غويا كرز، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا للإشراف على المنتخب للمرحلة القادمة.
المشرف على المنتخب الأستاذ يسار مختار أكّد على جاهزية المنتخب فنيًّا للتصفيات، واللقاءات الودية كانت فرصة للمدرب على معرفة إمكانيات اللاعبين، وننتظر أن يحقق المنتخب نتائج تعكس جاهزيته لتصفيات والفوز في أولى مبارياته أمام الهند، التي ستكون إن شاء الله مفتاح التأهل إلى نهائيات كأس العالم.