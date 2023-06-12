الهلال يبحث إمكانية التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو

يرغب نادي الهلال السعودي، في التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً لصحيفة "UOL" البرازيلية أبدى نادي الهلال اهتماماً بالتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الموسم الجديد.
وكشف الموقع البرازيلي أن ممثلي الهلال قد اتصلو بالفعل بوكلاء المهاجم البرازيلي لبحث إمكانية انتقاله للعب بالسعودية، في ظل اهتمام عدة فرق من أوروبا والبرازيل بكسب خدمات اللاعب .
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي النصر أبدى اهتماماً بفيرمينو لينضم إلى كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم ، كما ارتبط اللاعب مؤخراً بالانتقال لصفوف ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، بخلاف بعض الفرق الأوروبية والبرازيلية هذا الصيف.
وأعلن ليفربول رحيل فيرمينو عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، بعد أن لعب له صاحب الـ31 عاماً منذ 2015، قادماً من هوفنهايم الألماني.