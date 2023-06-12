الهلال يبحث إمكانية التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي النصر أبدى اهتماماً بفيرمينو لينضم إلى كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم ، كما ارتبط اللاعب مؤخراً بالانتقال لصفوف ريال مدريد وبرشلونة الإسباني، بخلاف بعض الفرق الأوروبية والبرازيلية هذا الصيف.