برعاية خادم الحرمين.. تتويج الفائزين في ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل بمشاركة 844 رأسًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم، الحفل الختامي للعرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، والذي أُقيم في مدينة الرياض.