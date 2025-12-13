برعاية خادم الحرمين.. تتويج الفائزين في ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل بمشاركة 844 رأسًا

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم، الحفل الختامي للعرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، والذي أُقيم في مدينة الرياض.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وبعد عزف السلام الملكي، جرى استعراض الأفراس المشاركة في البطولة، ثم بدأت مراسم تتويج الفائزين ببطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، حيث سلّم سمو أمير منطقة الرياض الجوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.
وحققت الذهب الفرس «خريسان عذبة»، والفضة «بسلم عذبة» لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، فيما نالت البرونزية «ليث ديراب» لمربط العارض.
وفي بطولة الأفراس، توج بالذهب مربط هورايزن من خلال الفرس «إيكو أناستازجا»، فيما نالت الفضة «دي غرام» للخيالة السلطانية، وحققت الفرس «نوف عذبة» لمربط عذبة البرونزية، وسط حضور واسع من ملاك المرابط والمهتمين بالشأن الفروسي.
وتسلّم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض هدية تذكارية مقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، قدّمها لسموه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بصفته رئيس مجلس إدارة المركز.
وفي ختام الحفل، كرّم سموه الجهات الحكومية والشركات الراعية والمشاركين في النسخة الثامنة من العرض، تقديرًا لإسهامهم في إنجاح هذا الحدث.
يُذكر أن العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة انطلق الثلاثاء الماضي، وشهد مشاركة قياسية بلغت 844 رأسًا من الخيل من مختلف الدول، إلى جانب برامج مصاحبة أبرزت تاريخ وتراث الخيل العربية، وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.