نهائي مثير يجمع اليابان وأوزبكستان على كأس آسيا تحت 23 عامًا بقطر

ويطمح المنتخب الياباني في تحقيق لقب البطولة للمرة الثانية بعدما كان توّج بطلًا عام 2016، في حين يبحث المنتخب الأوزبكي وصيف بطل النسخة الماضية عام 2022 عن الحصول على اللقب الثاني أيضًا بعدما فاز بالبطولة عام 2018.