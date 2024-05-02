نهائي مثير يجمع اليابان وأوزبكستان على كأس آسيا تحت 23 عامًا بقطر

يلتقي منتخب اليابان نظيره أوزبكستان، غدًا الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، وذلك في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا قطر 2024.
ويطمح المنتخب الياباني في تحقيق لقب البطولة للمرة الثانية بعدما كان توّج بطلًا عام 2016، في حين يبحث المنتخب الأوزبكي وصيف بطل النسخة الماضية عام 2022 عن الحصول على اللقب الثاني أيضًا بعدما فاز بالبطولة عام 2018.
يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهّل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.