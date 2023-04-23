"إيغالو" و"تاليسكا" أكثر لاعبي دوري روشن مساهمة في الأهداف

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن أكثر لاعبي أندية الدوري السعودي مساهمة للأهداف حتى الجولة الـ25 من منافسات الدوري.
ونشر الحساب الرسمي لدوري عبر موقع "تويتر" انفوجرافيك لأكثر اللاعبين مساهمة في المسابقة حتى الآن .
واحتل النيجيرى أوديون إيغالو لاعب الهلال صدارة اللاعبين مساهمة للأهداف، حيث ساهم فى 20 هدفًا، سجل منهم 18، وصنع اثنين آخرين .
وجاء بالمركز الثاني البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر بـ17 مساهمة بتسجيله 16 هدفًا، وصناعة هدف واحد.
أما المركز الثالث فقد ذهب إلى الباراغواياني كاكو، لاعب التعاون الذي ساهم في 17 هدفًا، بتسجيله 4 أهداف، وصناعة 13 هدفًا.
فى حين احتل المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب الاتحاد المركز الرابع بمساهمة 16 هدفًا، حيث سجل 16 هدفًا، ولم يصنع أي هدف .
وتواجد بالمركز الخامس المغربي مراد باتنا، لاعب الفتح بمساهمة 16 هدفًا أيضاً، وتسجيله 10 أهداف، وصناعة 6 آخرين.