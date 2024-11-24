بثنائية الفتح.. جماهير الاتحاد تُردِّد: "صدارة بس"

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة دوري روشن من الهلال؛ وذلك بعد أن حقق الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين.
هدفا المباراة سجلهما فابينهو في الدقيقة الـ58 وحسام عوار في الدقيقة الـ89.
وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده من النقاط عند النقطة الـ30 في صدارة المسابقة، في حين توقف رصيد الفتح عند النقطة الـ5 في المركز الأخير.