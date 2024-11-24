بثنائية الفتح.. جماهير الاتحاد تُردِّد: "صدارة بس"

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة دوري روشن من الهلال؛ وذلك بعد أن حقق الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.