الأهلي يسعى إلى توقيع "إيموبيلي" لاعب لاتسيو وأنباء عن "عرض ضخم"

وقالت إن العديد من الأندية السعودية، أبرزها الشباب، أبدت رغبتها في التعاقد مع إيموبيلي أثناء الصيف الماضي، ولكن الأمور تعثرت بسبب عدم تقديم عروض رسمية، بالإضافة إلى رغبة تشيرو في البقاء ضمن صفوف لاتسيو للعب في دوري أبطال أوروبا.