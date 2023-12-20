الأهلي يسعى إلى توقيع "إيموبيلي" لاعب لاتسيو وأنباء عن "عرض ضخم"

كشفت صحيفة "La Gazzetta Dello Sport" أن اللاعب الإيطالي تشيرو إيموبيلي بنادي لاتسيو الإيطالي، لديه فرصة الانضمام إلى النادي الأهلي السعودي خلال الصيف المقبل.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي النادي السعودي يرغبون في نيل توقيع مهاجم لاتسيو، حيث سيتم تقديم راتب سنوي له قيمته نحو 35 مليون يورو للحصول على خدماته في يونيو القادم.
وقالت إن العديد من الأندية السعودية، أبرزها الشباب، أبدت رغبتها في التعاقد مع إيموبيلي أثناء الصيف الماضي، ولكن الأمور تعثرت بسبب عدم تقديم عروض رسمية، بالإضافة إلى رغبة تشيرو في البقاء ضمن صفوف لاتسيو للعب في دوري أبطال أوروبا.
ويلعب تشيرو إيموبيلي (33 عامًا)، لنادى لاتسيو الإيطالي منذ 2016، بعدما قدم من إشبيلية الإسباني الذي لعب له لمدة موسم واحد، كما يلعب في صفوف المنتخب الإيطالي منذ 2014.
ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.