"الليث الشبابي" يعود لصدارة التايكوندو بكأسي الأولمبية

فيما هنّأ "الحبابي" الأندية واللاعبين على تأهلهم لكأس السوبر السعودي الذي يلعب بنظامه الجديد للأندية التي قدمت مستوى فنيًّا عاليًا أهّلهم للوصول لهذه المنافسة؛ موجهًا شكره لمجلس إدارة نادي أبها، على استضافتهم للبطولة، وتوفير كل السبل، والشكر موصول لفرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير على جهودهم ودعمهم للعبة في المنطقة.