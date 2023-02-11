"الليث الشبابي" يعود لصدارة التايكوندو بكأسي الأولمبية

نُظّمت بصالة نادي أبها الرياضي، منافسات بطولة المملكة للتايكوندو للأوزان الأولمبية، بمشاركة 345 لاعبًا يمثلون 50 ناديًا؛ فيما عاد نادي الشباب للصدارة بقوة بعد احتكاره لقبي البطولة.
وفاز نادي الشباب، بمنافسات الدرجة الأولى، بعد حصوله على مجموع 261 نقطة وذهبيتي "محمد السويق وعلي المبروك".
وجاء نادي أبها ثانيًا، بـ160 نقطة وذهبية زكريا غالي، وحل ضيف الموسم (نادي الخلود) ثالثًا، وللمرة الأولى بعد حصوله على 135 نقطة وذهبية المخضرم خالد المالكي، وجاء نادي الاتحاد رابعًا بـ120 نقطة.
أما منافسات الشباب، فتصدر نادي الشباب الترتيب بمجموع 265 نقطة، وذهبية عبدالعزيز الموسى، وحل نادي السلام ثانيًا بـ203 نقاط وذهبية مصطفى الخواهر.
وفي المركز الثالث فاز نادي الهلال بذهبية محمد اليماني، ونادي النور رابعًا بذهبية عبدالله المشرف. كما حقق أيضًا لاعب نادي الاتحاد ذهبية يوسف جار.
وقد تحددت الأندية المنافسة على كأس السوبر السعودي للدرجة الأولى وهي أندية "الشباب، وأبها، والخلود، والاتحاد، والنهضة، والترجي، والنور، والوحدة".
كما تأهلت أندية درجة الشباب على كأس السوبر السعودي (الشباب، والسلام، والهلال، والنور، والاتحاد، وأبها، والفيصلي، والفرع).
وأشرَفَ على البطولة رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران، ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي، ورئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد، والحكم العام للبطولة محمد خلف الدوسري.
وتوج الفائزين مدير الاتحاد محمد الحبابي، ومندوب فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير عادل الأسمري.
فيما هنّأ "الحبابي" الأندية واللاعبين على تأهلهم لكأس السوبر السعودي الذي يلعب بنظامه الجديد للأندية التي قدمت مستوى فنيًّا عاليًا أهّلهم للوصول لهذه المنافسة؛ موجهًا شكره لمجلس إدارة نادي أبها، على استضافتهم للبطولة، وتوفير كل السبل، والشكر موصول لفرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير على جهودهم ودعمهم للعبة في المنطقة.