في واقعة متكررة.. لاعب جودو جزائري ينسحب من مواجهة إسرائيلي في الأولمبياد

أيمن حسن – الرياض: انسحب الجزائري رضوان مسعود دريس من منافسات الجودو لوزن تحت 73 كيلوجرامًا للرجال في ألعاب باريس أمس الأحد قبل يوم واحد من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت اللجنة الأولمبية الإسرائيلية في بيان إن "منافس توهار انسحب من المنافسة". وأضافت: "ستواصل البعثة الإسرائيلية التنافس مع وضع القيم الأولمبية في الاعتبار. ونعتقد أن هذا النوع من السلوك ليس له مكان في عالم الرياضة".

وفي 2021 انسحب الجزائري فتحي نورين من أولمبياد طوكيو لتجنب نزال محتمل أمام بوتبول في الدور الثاني، وتم إيقافه لمدة 10 سنوات من قِبل الاتحاد الدولي للجودو، ثم لم يحضر السوداني محمد عبد الرسول لمواجهة بوتبول في الجولة الـ32 من المباراة على الرغم من خوضه مرحلة الوزن قبلها.