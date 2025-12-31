أمم أفريقيا: الجزائر تُحلّق في صدارة المجموعة.. والسودان تتأهل كأفضل ثالث

وافتتح المدافع زين الدين بلعيد النتيجة للجزائر في الدقيقة 15، وضاعف فارس شايبي تقدم المنتخب الجزائري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 25، وعزّز إبراهيم مازا النتيجة بتسجيله الهدف الثالث من رأسية محكمة في الدقيقة 32. ومن تسديدة بعيدة، نجح قائد غينيا الاستوائية نسوي في تقليص النتيجة في الدقيقة 49.