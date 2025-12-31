أمم أفريقيا: الجزائر تُحلّق في صدارة المجموعة.. والسودان تتأهل كأفضل ثالث

حقق المنتخب الجزائري فوزًا كبيرًا على غينيا الاستوائية بنتيجة (3-1)، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا في المغرب، التي احتضنها ملعب الأمير مولاي الحسن.
وافتتح المدافع زين الدين بلعيد النتيجة للجزائر في الدقيقة 15، وضاعف فارس شايبي تقدم المنتخب الجزائري بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 25، وعزّز إبراهيم مازا النتيجة بتسجيله الهدف الثالث من رأسية محكمة في الدقيقة 32. ومن تسديدة بعيدة، نجح قائد غينيا الاستوائية نسوي في تقليص النتيجة في الدقيقة 49.
وبهذا الفوز، حقق المنتخب الجزائري العلامة الكاملة بوصوله إلى 9 نقاط، بينما ودّع منتخب غينيا الاستوائية دون تحقيق أي نقطة، بعد هزيمته في مبارياته الثلاث.
بوركينا فاسو - السودان
وحسم منتخب بوركينا فاسو وصافة ترتيب المجموعة الخامسة عقب فوزه 2-0 على منتخب السودان، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة.
وافتتح لاسينا تراوري التسجيل لبوركينا فاسو في الدقيقة 16، قبل أن يهدر الجزولي نوح ركلة جزاء للسودان في الدقيقة 24، فيما أضاف آرسين كواسي الهدف الثاني في الدقيقة 85.
ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام منتخب السودان، الذي اكتفى بالمركز الثالث.