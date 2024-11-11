قبل مواجهة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. تعرف على القيمة السوقية للمنتخبين

كشفت تقارير إحصائية عن القيمة السوقية لمنتخبي السعودية وأستراليا قبل مواجهة المنتخبين، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ويستعد منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، الخميس المقبل لمواجهة نظيره منتخب أستراليا.
وبلغت القيمة السوقية لمنتخب السعودية بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات العالمية نحو 26 مليون يورو، حيث يحتل المركز الثامن فى ترتيب القيمة السوقية لمنتخبات قارة آسيا، بينما احتل المنتخب الأسترالي المركز السادس فى قائمة أعلى المنتخبات الآسيوية قيمة سوقية، إذ بلغت قيمته نحو 36 مليون يورو.
وجاء لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان في صدارة اللاعبين السعوديين من حيث القيمة السوقية، فقد بلغت قيمته نحو 6 ملايين يورو، يليه سعود عبدالحميد بقيمة بلغت نحو 4 ملايين يورو، ثم سلطان الغنام 2 مليون يورو، ثم حسان تمبكتى بقيمة بلغت نحو 1.80 مليون يورو.
ويحتل الأخضر حالياً المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالتساوي مع الوصيفين المنتخبين الأسترالي والبحريني برصيد 5 نقاط، بينما يتصدر المجموعة اليابان برصيد 10 نقاط.