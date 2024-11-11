قبل مواجهة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. تعرف على القيمة السوقية للمنتخبين

وجاء لاعب المنتخب السعودي فراس البريكان في صدارة اللاعبين السعوديين من حيث القيمة السوقية، فقد بلغت قيمته نحو 6 ملايين يورو، يليه سعود عبدالحميد بقيمة بلغت نحو 4 ملايين يورو، ثم سلطان الغنام 2 مليون يورو، ثم حسان تمبكتى بقيمة بلغت نحو 1.80 مليون يورو.