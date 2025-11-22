فريق الرياض حلّ ثانيًا.. "تمّام" بطلاً للكأس الفضية للبولو

وكان فريق تمّام، الذي مثّله كلٌّ من فيصل أبو نيان، وسمير يماني، وحسام زواوي، وسلمان بن هيف، قد فاز على فريق كازا الرياض بنتيجة 7/5، وتجاوز فريق الرياض بنتيجة 7/6.