فريق الرياض حلّ ثانيًا.. "تمّام" بطلاً للكأس الفضية للبولو

تُوّج فريق تمّام بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو، بعد تصدّره ترتيب الفرق المشاركة في البطولة التي اختُتمت منافساتها في ملاعب البولو بمنتجع نوفا للفروسية غرب الرياض، بمشاركة فرق: الرياض، وتمّام، وكازا الرياض.
وكان فريق تمّام، الذي مثّله كلٌّ من فيصل أبو نيان، وسمير يماني، وحسام زواوي، وسلمان بن هيف، قد فاز على فريق كازا الرياض بنتيجة 7/5، وتجاوز فريق الرياض بنتيجة 7/6.
وحلّ فريق الرياض في المركز الثاني محققًا الميداليات الفضية، ومثّله الأمير سلمان بن منصور، وخالد بن معمر، وروبيرتو ويرتو، ومضر الزعبي.
فيما نال فريق كازا الرياض المركز الثالث والميداليات البرونزية، ومثّله الأمير سلمان بن سلطان، وفيصل السديري، وعبدالمحسن الحكير، ونافيد.
يُذكر أن بطولة الكأس الفضية تُعد أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد، وتمثل النسخة الرابعة من البطولة.