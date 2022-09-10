في تصفيات كأس آسيا للشباب.. تعادل فلسطين مع اليمن وفوز سوريا على الصين تايبيه

تَعادل منتخب فلسطين مع اليمن 2- 2 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على الملعب الوطني في فينتيان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.