في تصفيات كأس آسيا للشباب.. تعادل فلسطين مع اليمن وفوز سوريا على الصين تايبيه

تَعادل منتخب فلسطين مع اليمن 2- 2 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على الملعب الوطني في فينتيان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
وسجل عمرو رزق (4)، وبسام عبدالله (47) هدفي فلسطين؛ في حين أحرز حمزة محروس (56)، ومحمد أحمد مهدي (62) هدفي اليمن.
وأكمل منتخب اليمن المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد المهاجم قاسم حسين الشرفي في الدقيقة 49 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
وفاز منتخب سوريا على الصين تايبيه 1- 0، على ملعب البتراء في عمان، من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل محمود الأسود هدف الفوز الثمين لمنتخب سوريا في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
ويتأهل إلى النهائيات صاحبُ المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.