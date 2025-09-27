في ختام الجولة الرابعة.. القادسية يتجاوز الفتح ويقفز للوصافة

كسب فريق القادسية الأول لكرة القدم مستضيفه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ميدان تمويل الأولى" بالأحساء، والذي تم تغيير مسماه قبل انطلاق هذه المباراة بدقائق، في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الألماني فلوريا.