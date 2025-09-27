في ختام الجولة الرابعة.. القادسية يتجاوز الفتح ويقفز للوصافة

كسب فريق القادسية الأول لكرة القدم مستضيفه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "ميدان تمويل الأولى" بالأحساء، والذي تم تغيير مسماه قبل انطلاق هذه المباراة بدقائق، في ختام الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الألماني فلوريا.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم محاولات الفتح الأكثر وصولاً لمرمى حارس القادسية كاستيلس الذي تألق في إنقاذ مرماه في أكثر من كرة خطرة.
وشهد الشوط الأول خروج حارس الفتح باتشيكو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 40 إثر إعاقته للاعب القادسية جوليان، ليكمل "النموذجي" اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي مطلع الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 51، بادر القادسية بزيارة مرمى الفتح عن طريق جوليان بعد تمريرة رائعة وصلته من زميله مصعب الجوير.
بهذه النتيجة، قفز القادسية إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما بقي الفتح بنقطة واحدة في المركز السادس عشر.