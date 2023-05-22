في معسكر الدمام.. الأخضر تحت 17 يواصل تدريباته استعداداً لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.