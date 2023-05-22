في معسكر الدمام.. الأخضر تحت 17 يواصل تدريباته استعداداً لكأس آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم اليوم الاثنين، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والمقام ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات: أستراليا، الصين، وطاجيكستان.