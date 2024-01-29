رياضة

الليلة في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول.. الأخضر أمام كوريا في دور الـ 16 من بطولة آسيا

أول اختبار حقيقي لكتيبة المدرب الإيطالي "مانشيني"
جانب من تدريبات لاعبي المنتخب السعودي
جانب من تدريبات لاعبي المنتخب السعودي

في لقاء عنوانه "مفترق طرق"، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الكوري الجنوبي ، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة في قطر، بقيادة الحكم الأوزبكي " الجيز تاتا شيف".

ويلتقي الأخضر نظيره الكوري على ملعب المدينة التعليمية في الريان في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة 7 مساءً.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تخطي عقبة كوريا الصعبة، في أول اختبار حقيقي للمدرب الإيطالي " مانشيني"، كما أن الأخضر يخوض اللقاء وهو لم يخسر أيًا من المواجهات السابقة أمام الكوريين.

في المقابل يأمل "الشمشون" الكوري، تذوق طعم الفوز من أمام الأخضر والتأهل لربع النهائي عبر الباب الكبير .

قطر
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
كأس آسيا 2023
منتخب كوريا الجنوبية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org