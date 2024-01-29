الليلة في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول.. الأخضر أمام كوريا في دور الـ 16 من بطولة آسيا

في لقاء عنوانه "مفترق طرق"، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الكوري الجنوبي ، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة في قطر، بقيادة الحكم الأوزبكي " الجيز تاتا شيف".
ويلتقي الأخضر نظيره الكوري على ملعب المدينة التعليمية في الريان في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة 7 مساءً.
ويسعى المنتخب السعودي إلى تخطي عقبة كوريا الصعبة، في أول اختبار حقيقي للمدرب الإيطالي " مانشيني"، كما أن الأخضر يخوض اللقاء وهو لم يخسر أيًا من المواجهات السابقة أمام الكوريين.
في المقابل يأمل "الشمشون" الكوري، تذوق طعم الفوز من أمام الأخضر والتأهل لربع النهائي عبر الباب الكبير .