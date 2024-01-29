الليلة في لقاء لا يحتمل أنصاف الحلول.. الأخضر أمام كوريا في دور الـ 16 من بطولة آسيا

في لقاء عنوانه "مفترق طرق"، يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره الكوري الجنوبي ، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا 2023، المقامة في قطر، بقيادة الحكم الأوزبكي " الجيز تاتا شيف".