الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد مباريات دوري الأبطال 2022.. تعرف عليها

وتقام مباراة ذهاب نهائي البطولة 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.