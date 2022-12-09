الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد مباريات دوري الأبطال 2022.. تعرف عليها

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعديل مواعيد مباريات دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، إلى جانب مباراتي النهائي.
وحدد الاتحاد القاري يومي 19 و20 فبراير موعدًا لمواجهات دور الـ16، فيما تلعب مواجهات ربع النهائي في 23 من الشهر ذاته، ونصف النهائي في 26 من ذات الشهر.
وتقام مباراة ذهاب نهائي البطولة 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.