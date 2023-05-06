"خرمي" يفتتح بطولة «كأس تعليم الرياض لكرة القدم 2023»

افتتح الدكتور حسن خرمي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم السبت فعاليات بطولة «كأس تعليم الرياض لكرة القدم 2023» بمتوسطة عمر بن أبي سلمة.
وتضمَّن حفل الافتتاح زيارة لمعرض المنجزات الرياضية، ثم أعقبها انطلاق فعاليات البطولة بمباراة جمعت فريقَي التعليم ونجوم الكرة السعودية، يتقدمهم سعود الحماد وعادل عبدالرحيم وإبراهيم ماطر وعبدالعزيز الجنوبي ومحمد النزهان وياسر الطايفي وعبداللطيف الغنام.
وانتهى اللقاء بفوز نجوم الكرة السعودية بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 5/ 5. بعدها بدأت منافسات البطولة بمشاركة فِرق من الإدارة ومكاتب التعليم.
يُذكر أن البطولة التي ستستمر على مدى أربعة أيام تهدف إلى استثمار طاقات منسوبي الإدارة، من خلال تقديم برامج ممتعة ومشوقة ومتنوعة، تلبي الحاجات والرغبات، وتُكسب الخبرات والمهارات الاجتماعية والثقافية والرياضية.
كما تهدف البطولة إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين منسوبي التعليم، ورفع حبهم لمهنتهم، والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني، وتعزيز نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.