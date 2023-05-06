"خرمي" يفتتح بطولة «كأس تعليم الرياض لكرة القدم 2023»

كما تهدف البطولة إلى تقوية الروابط الاجتماعية بين منسوبي التعليم، ورفع حبهم لمهنتهم، والمساهمة في زيادة عدد الممارسين للنشاط البدني، وتعزيز نمط الحياة الصحي بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.