تقارير.. "مسؤولو أوليمبيك مارسيليا" منفتحون على دراسة العروض السعودية لضمّ "أوباميانغ"

اتّخذت إدارةُ أوليمبيك مارسيليا قرارَها بشأن عروض الأندية السعودية للتعاقد مع "بيير إيمريك أوباميانغ" لاعب الفريق، خلال هذا الصيف.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية: فإن "أوباميانغ" تلقّى عرضًا سخيًّا من نادي القادسية السعودي؛ للتعاقد معه لمدة موسمين، واللاعب يدرسه جديًّا.
وقالت الصحيفة: إن مسؤولي مارسيليا يرغبون في الاحتفاظ بالمهاجم الغابوني البالغ من العمر 35 عامًا، لكنّهم فى نفس الوقت لن يقفوا أمام خروجه.
وكانت قد وضعت أيضًا إدارة نادي الشباب "بيير إيمريك أوباميانغ"، هدفًا لكسب خدماته؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وسبق أنْ قدمت العديد من الأندية السعودية عروضًا ضخمة لأوباميانغ خلال الصيف الماضي، ولكن اللاعب كانت لديه رغبة قوية في البقاء في مارسيليا.
ويتبقّى لأوباميانغ عامان على نهاية عقده مع النادي الفرنسي، وكان قد انضمّ إليه في يوليو الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.