بجوائز تزيد على 15 مليون دولار.. الرياض تشهد قرعة نهائيات رابطة محترفات التنس

يُذكر أن الجوائز المالية للبطولة تزيد على 15 مليون دولار أمريكي، فيما أزاح الاتحاد السعودي للتنس الستار عن ملعب البطولة، والذي استغرق بناؤه 5 أيام، بمشاركة فريقٍ مكون من 15 اختصاصيًا، مع استخدام 462 لوحًا خشبيًا؛ لتشكيل القاعدة، إلى جانب تجهيز ثلاثة ملاعب تدريبية إضافية.