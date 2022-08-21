القادم من الأهلي.. خبراني ينضم لصفوف الخليج حتى 2023

أعلنت إدارة نادي الخليج برئاسة علاء الهمل، تعاقدها مع المدافع الدولي محمد خبراني لمدة مواسم واحد في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي الأهلي، لتدعيم دفاعات الفريق الكروي الأول في منافسات دوري المحترفين الجديد.
ونشر النادي الصاعد حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2022، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "رسميًا نادي الخليج يتعاقد مع المدافع الدولي "محمد خبراني" لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023.
وكان خبراني قد انضم للأهلي في صيف عام 2019 قادمًا من القادسية، ويتبقى موسم واحد في عقده الحالي مع الأهلي والذي يمتد حتى 30 يونيو 2023.