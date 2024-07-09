الأولمبية السعودية تعلن قائمة رياضييها المشاركين في أولمبياد باريس 2024

‎وعلى مستوى "بطاقات الدعوة"، والتي تُعتبر بمثابة فرصة تمنحها الاتحادات الدولية لعدد من الاتحادات الوطنية واللاعبين حول العالم لمن لم يحالفهم الحظ في حصد النقاط التأهيلية أو تسجيل الأرقام القياسية، وتحديدًا في السباحة، تتواجد لاعبة المنتخب السعودي مشاعل العايد (17 عامًا) في منافسات سباق 200م حرة؛ مسجلة بذلك اسمها كأول امرأة في تاريخ السباحة السعودية تشارك بدورات الألعاب الأولمبية، بالإضافة لزميلها الصاعد وأصغر لاعب سعودي يشارك في النسخة الحالية، زيد السراج (16 عامًا) الذي سيتواجد في منافسات سباق 100م حرة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.