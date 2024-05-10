أبها يحسم لقب الدوري السعودي الرديف 2023-2024

حسم نادي أبها رسميًّا لقب الدوري السعودي الرديف للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بعد خسارة منافسه الفتح أمام مضيفه الفيحاء بنتيجة "0-5" في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.