أبها يحسم لقب الدوري السعودي الرديف 2023-2024

حسم نادي أبها رسميًّا لقب الدوري السعودي الرديف للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك بعد خسارة منافسه الفتح أمام مضيفه الفيحاء بنتيجة "0-5" في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
واتّسع الفارق بين أبها المتصدر وملاحقه الفتح إلى 5 نقاط قبل جولة من النهاية؛ حيث يتصدّر أبها جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما توقّف رصيد الفتح عند 18 نقطة.
ومن المقرَّر أن يتمّ تتويج أبها بكأس الدوري السعودي الرديف عقب مباراته الختامية أمام الخليج، والتي ستقام يوم الجمعة 24 مايو الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.