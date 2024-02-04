النصر يعلن وصول لاعبه الجديد الأسترالي "عزيز بيهيتش"

ويعد عزيز بيهيتش أحد العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب أسترالي، حيث لعب معه 67 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، حقق خلالها لقب كأس آسيا 2015، كما شارك اللاعب مع منتخب بلاده في 7 مباريات بكأس العالم في نسختي 2018 و2022.