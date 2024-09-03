"فهد بن جلوي" يتوج الفائزين بأولى كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن في فئة "حقايق"

وشهدت فئة "الحقايق" إقامة 92 شوطًا، شارك فيها 4071 مطية، بواقع 1463 مطية في اليوم الأول، 1435 مطية في اليوم الثاني، و1173 مطية في اليوم الثالث، قطعوا فيها مسافة 184 كلم بواقع (2 كلم) مسافة كل شوط.