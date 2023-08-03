في بطولة الملك سلمان للأندية 2023.. الشباب والنصر السعوديان يُكملان العقد.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي

تأهل من المجموعة الأولى كل من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، ومن الثانية السد القطري والهلال السعودي، ومن الثالثة الشباب السعودي والنصر السعودي، ومن المجموعة الرابعة كل من الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.