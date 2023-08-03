في بطولة الملك سلمان للأندية 2023.. الشباب والنصر السعوديان يُكملان العقد.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، حيث بلغ فريقا الشباب السعودي والنصر السعودي المرحلة المقبلة من عمر المسابقة.
في المجموعة الثالثة، فاز الشباب السعودي على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد، وتعادل الزمالك المصري مع النصر السعودي بنتيجة 1-1.
سجل هدف الشباب أمام الاتحاد المنستيري اللاعب إيفر بانيغا، بينما جاء هدف الزمالك أمام النصر عن طريق أحمد مصطفى زيزو، قبل أن يتعادل النصر برأسية كريستيانو رونالدو.
وبتلك النتائج، يحتل الشباب صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه النصر بـ5 نقاط، وتأهلا معًا إلى دور الثمانية.
وفي المجموعة الرابعة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، بينما فاز الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد.
وسجل هدف فوز الرجاء أمام الوحدة اللاعب زكريا الوردي، بينما جاء هدف شباب بلوزداد بوساطة إسلام بلخير، وتعادل فريق الكويت عن طريق طه ياسين.
وبتلك النتائج يحتل الرجاء صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الوحدة بـ6 نقاط، ليتأهل الفريقان معًا إلى المرحلة المقبلة.
تأهل من المجموعة الأولى كل من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، ومن الثانية السد القطري والهلال السعودي، ومن الثالثة الشباب السعودي والنصر السعودي، ومن المجموعة الرابعة كل من الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.