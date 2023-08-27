"أخضر الدراجات" يحصد الميدالية الذهبية في كأس آسيا للمضمار 2023 بتايلند

يُذكر أن أخضر السيدات حقق أمس 4 ميداليات " فضيتين وبرونزيتين" في افتتاح مشوار الأخضر في كأس آسيا، حيث جاءت الميداليتان عن طريق اللاعبة دانية سمباوة في سباقي الإقصاء والمطاردة الفرقية، والبرونزية الأولى عن طريق اللاعبة مروج فلمبان في سباق الإقصاء، والبرونزية الثانية اللاعبة منيرة الدريوش في سباق المطاردة الفرقية.