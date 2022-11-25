​كأس العالم قطر 2022.. التعادل يحسم مواجهة أمريكا مع إنجلترا.. والأخيرة تتصدَّر مؤقتًا

حسم التعادل السلبي مواجهة إنجلترا مع أمريكا، التي أُقيمت أمس الجمعة في إطار الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.