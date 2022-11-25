​كأس العالم قطر 2022.. التعادل يحسم مواجهة أمريكا مع إنجلترا.. والأخيرة تتصدَّر مؤقتًا

حسم التعادل السلبي مواجهة إنجلترا مع أمريكا، التي أُقيمت أمس الجمعة في إطار الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.
وسبق تلك المباراة فوز منتخب إيران على ويلز في الجولة نفسها بالمجموعة نفسها.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الإنجليزي لأربع نقاط متصدرًا المجموعة، في حين احتل منتخب أمريكا المركز الثالث برصيد نقطتين خلف إيران الثانية بـ3 نقاط، أما ويلز فتتذيل الترتيب بنقطة يتيمة.
وستحسم الجولة الثالثة مصير منتخبات المجموعة الثانية عندما يلتقي منتخبا إيران وأمريكا، ومنتخبا إنجلترا وويلز.