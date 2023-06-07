النصر يقدم عرضًا للتعاقد مع مانويل بيليغريني مدرب ريال بيتيس الإسباني

كشف موقع "La Tercera" الإسباني عن تقديم نادي النصر عرضًا للتعاقد مع المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب ريال بيتيس الإسباني، ومنتخب تشيلي السابق.
ووفقًا للموقع الإسباني: فإن النصر قدم عرضًا للمدرب بيليغريني بلغت قيمته نحو 10 ملايين دولار في الموسم، مؤكدًا أن إدارة بيتيس على علم بالعرض السعودي.
وشدّد الموقع على إصرار مسؤولي النصر على التعاقد مع المدرب التشيلي، فهم على استعداد لدفع مبلغ 6 ملايين دولار قيمة الشرط الجزائي لريال بيتيس، لإقناع المدرب بتولى القيادة الفنية للفريق.
وتبحث إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر التعاقد مع مدرب جديد خلال الموسم الجديد، خلفًا للفرنسي رودي غارسيا، الذي فسخ النصر عقده في الموسم الماضي.