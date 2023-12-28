الهلال يخشى "مصيدة" الفيحاء.. والأهلي يسعى إلى عبور محطة الخليج

الهلال يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وعدم التعثر قبل فترة التوقف، من أجل توسيع الفارق النقطي مع مطارده على الصدارة النصر، حيث يتربع الأزرق على قمة الترتيب برصيد 50 نقطة، ومن دون خسارة حتى الآن.