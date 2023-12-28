الهلال يخشى "مصيدة" الفيحاء.. والأهلي يسعى إلى عبور محطة الخليج

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات مثيرة على النحو الآتي:
يلتقي الهلال نظيره الفيحاء في تمام السادسة مساءً، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض.
الهلال يدخل اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، وعدم التعثر قبل فترة التوقف، من أجل توسيع الفارق النقطي مع مطارده على الصدارة النصر، حيث يتربع الأزرق على قمة الترتيب برصيد 50 نقطة، ومن دون خسارة حتى الآن.
في المقابل يأمل الفيحاء (المركز 11 -19 نقطة) الخروج من أمام المستضيف ولو بنقطة التعادل التي تبقيه في مناطق الدفء، كما فعلها في الدور الأول من البطولة 1/1.
يستضيف الرائد نظيره أبها، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، عند السادسة مساءً.
لقاء مفترق طرق للفريقين، حيث يأمل الرائد (الخامس عشر - 16 نقطة) الاقتراب من مناطق الأمان أكثر، كما هو الحال بالنسبة لأبها (السابع عشر - 14 نقطة).
مواجهة صعبة للأهلي، حين يستضيف الخليج، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في تمام التاسعة مساءً.
يلعب الأهلي على أرضه ووسط دعم جماهيره، ويأمل خطف النقاط الثلاث (الثالث - 37 نقطة) وعدم الخروج من مربع الكبار.
فيما يسعى الخليج (العاشر - 22 نقطة) إلى تحقيق نتيجة إيجابية وعدم الخسارة خارج أرضه.