عبدالمجيد عبدالله لجمهوره في المسرح: "مين قدكم الهلال فائز.. وهاردلك لكل الاتحاديين"

قدَّم الفنان عبدالمجيد عبدالله التهنئة لجماهير نادي الهلال؛ بمناسبة فوز فريقهم الكروي الأول على نظيره الاتحاد مساء اليوم الجمعة بنتيجة 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال عبدالمجيد أثناء وصلته في حفل موسم الرياض 2024 للجماهير الحاضرة في المسرح: "مين قدكم يا هلالية فائزين اليوم على الاتحاد تستاهلوا ألف مبروك.. وهاردلك لكل الاتحاديين".
يُذكر أن الهلال متربع على قمة ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، موسعًا الفارق مع النصر "الوصيف" إلى 9 نقاط.
كما ينتظر الهلال "كلاسيكو" آخر أمام الاتحاد "ذهابًا وإيابًا" في ربع النهائي بدوري أبطال آسيا الأسبوع المقبل.