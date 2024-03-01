عبدالمجيد عبدالله لجمهوره في المسرح: "مين قدكم الهلال فائز.. وهاردلك لكل الاتحاديين"

قدَّم الفنان عبدالمجيد عبدالله التهنئة لجماهير نادي الهلال؛ بمناسبة فوز فريقهم الكروي الأول على نظيره الاتحاد مساء اليوم الجمعة بنتيجة 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.