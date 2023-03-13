في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.. "الشباب" يعود بالتعادل أمام "القوة الجوية"

تعادل الفريق الكروي الأول لنادي الشباب السعودي إيجابياً بهدف لمثله مع فريق القوة الجوية العراقي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب البصرة الدولي في العراق، ضمن ذهاب (الدور الأول) من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
الشوط الأول انتهى بتقدم القوة الجوية بهدف اللاعب "كرار نبيل" عند الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني عدل النتيجة للشباب اللاعب "آرون سالم" عند الدقيقة 69 بعد مجهود كبير من قبل اللاعب تركي العمار، الذي حول عرضية مثالية لـ"آرون" الذي استقبل الكرة بشكل ولا أجمل وسددها على الطائر داخل شباب القوة.
ويلتقي الفريقان في 16 أبريل المقبل في الرياض (لقاء الإياب).