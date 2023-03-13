في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.. "الشباب" يعود بالتعادل أمام "القوة الجوية"

تعادل الفريق الكروي الأول لنادي الشباب السعودي إيجابياً بهدف لمثله مع فريق القوة الجوية العراقي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب البصرة الدولي في العراق، ضمن ذهاب (الدور الأول) من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.