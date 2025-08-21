الفيفا يختار طاقم تحكيم دولي سعودي لإدارة مباريات كأس العالم

وأضاف المسحل أن مشاركة الحكام السعوديين في المحافل الرياضية القارية والعالمية، وثقة الاتحادين الدولي والآسيوي، تجسد القدرات المتميزة للحكام السعوديين، وتشكل تتويجًا لجهود لجنة الحكام خلال الفترة الماضية، مؤكدًا مواصلة الدعم للتحكيم السعودي بما يخدم كرة القدم السعودية، ويساهم في تطوير خبرات الحكام واكتشاف عناصر جديدة لتكون كوادر مميزة في المستقبل.