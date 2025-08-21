الفيفا يختار طاقم تحكيم دولي سعودي لإدارة مباريات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار طاقم تحكيم دولي سعودي مكوَّن من فيصل البلوي "حكم ساحة"، وفيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل "مساعدين"، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا FIFA 2025™، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.
وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، الحكام السعوديين الثلاثة بمناسبة اختيارهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم وأن يقدموا صورة مشرفة للتحكيم السعودي.
وأضاف المسحل أن مشاركة الحكام السعوديين في المحافل الرياضية القارية والعالمية، وثقة الاتحادين الدولي والآسيوي، تجسد القدرات المتميزة للحكام السعوديين، وتشكل تتويجًا لجهود لجنة الحكام خلال الفترة الماضية، مؤكدًا مواصلة الدعم للتحكيم السعودي بما يخدم كرة القدم السعودية، ويساهم في تطوير خبرات الحكام واكتشاف عناصر جديدة لتكون كوادر مميزة في المستقبل.