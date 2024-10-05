غدًا.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة استعدادًا لمواجهتي اليابان والبحرين

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، ظهر غدٍ الأحد ، في مقر معسكرهم في محافظة جدة استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف الأخضر في العاشر من شهر أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب البحرين، وستُقام كلتا المواجهتين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وسيجري الأخضر مساء غدٍ الأحد حصة تدريبية مغلقة على "المعلب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة" عند الساعة السادسة مساءً.

ويُشار إلى أن المدير الفني روبرتو مانشيني ضم 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، حامد يوسف، حسن كادش، مشعل خيرالله، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، ريان حامد، سعود عبدالحميد، حسين الصبياني، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، حامد الغامدي، علي الأسمري، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، محمد مران، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.