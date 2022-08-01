في البطولة الآسيوية العاشرة.. أبطال المملكة للرماية يحققون برونزية الجائزة الكبرى

من جانب آخر عبّر رئيس الاتحاد الأمير خالد بن بندر بن مساعد، عن بالغ الثناء والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على الدعم الكبير وغير المسبوق الذي تحظى به الرياضة السعودية كما عبّر عن شكره وامتنانه لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي على ما يحظى به الاتحاد من حرص ودعم واهتمام بالغ وذلك لتهيئة الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية.