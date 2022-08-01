في البطولة الآسيوية العاشرة.. أبطال المملكة للرماية يحققون برونزية الجائزة الكبرى

حقق أبطال منتخب المملكة للرماية على الأطباق (تراب) الميدالية البرونزية والمركز الثالث (فرق) عن طريق الرماة محمد منصور الشريدة وفهد ماكن المطيري وفيصل سعود الدعجاني، وذلك في منافسات بطولتي الجائزة الكبرى الدولية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرماية ISSF والتي تُقام مزامنة مع البطولة الآسيوية العاشرة بجمهورية كازاخستان خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري بمشاركة عدد 26 راميًا وعدد 5 منتخبات في بطولة الجائزة الكبرى الدولية وعدد 35 راميًا وعدد 6 منتخبات في البطولة الآسيوية العاشرة.
يُذكر فقد حقق رماة المملكة الميداليات بعد أن تغلبوا على المنتخب الكازاخستاني بمجموع 6 نقاط مقابل نقطتين في بطولة الجائزة الكبرى الدولية، كما تغلبوا بالنتيجة نفسها على المنتخب القطري الشقيق في البطولة الآسيوية، وقد شهدت البطولتان منافسة قوية من كل رماة المنتخبات المشاركة.
من جانب آخر عبّر رئيس الاتحاد الأمير خالد بن بندر بن مساعد، عن بالغ الثناء والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ومقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على الدعم الكبير وغير المسبوق الذي تحظى به الرياضة السعودية كما عبّر عن شكره وامتنانه لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه الأمير فهد بن جلوي على ما يحظى به الاتحاد من حرص ودعم واهتمام بالغ وذلك لتهيئة الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية.