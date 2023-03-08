ميسي يزور السعودية في مارس الجاري

أعلن أحمد الخطيب، وزير السياحة في السعودية، اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيزور البلاد خلال شهر مارس الجاري رفقة عائلته وأصدقائه للاستمتاع بالوجهات السياحية.
ونشر الخطيب تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها "أرحب مجددًا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".
وكان وزير السياحة، قد أعلن في مايو الماضي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر رفقة منتخب بلاده، بات سفيرًا للسياحة السعودية.