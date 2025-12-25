المرحلة الثالثة: المملكة العربية السعودية.. لمحة تاريخية موجزة عن رالي داكار

ومنذ استضافة المملكة لرالي داكار عام 2020، شهدت هذه المرحلة عددًا من المحطات البارزة التي أسهمت في تطوير مسيرته، من أبرزها إطلاق فئة "داكار كلاسيك" في عام 2021، التي أعادت إبراز إرث الرالي وتاريخه، تلاها في عام 2022 الظهور الأول لسيارات الرالي الهجينة، في خطوة تعكس التوجه نحو الابتكار التقني. وفي عام 2024، عزز إدخال "مبادرة 1000" دور داكار كمنصة لمستقبل التنقل وحلول الطاقة البديلة. ومع اقتراب الرالي من نسخته السابعة على التوالي في المملكة عام 2026، تواصل المبادرات البيئية، مثل "عدم ترك أثر" و"المخيم الأخضر"، إعادة صياغة أسلوب تنظيم الحدث ميدانيًا.