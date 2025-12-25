المرحلة الثالثة: المملكة العربية السعودية.. لمحة تاريخية موجزة عن رالي داكار

يجسد رالي داكار منذ انطلاقته الأولى رحلة استثنائية تقوم على الفضول والاستكشاف، تشكلها طبيعة الجغرافيا المتنوعة، ويقودها الدافع الإنساني لتجاوز المألوف. ويأتي هذا التلاقي بين الإنسان والآلة والطبيعة ليجعل من رالي داكار أحد أبرز أحداث رياضة المحركات عالميًا، ورمزًا للتكيف والتجدد عبر مختلف البيئات والتحديات.
وعلى امتداد ما يقارب خمسة عقود، وعبر أربع قارات، مرّ رالي داكار بثلاث مراحل رئيسية، بدأت في القارة الأفريقية، ثم انتقلت إلى أمريكا الجنوبية، وصولًا إلى مرحلته الحالية في المملكة العربية السعودية. وطوال هذه المراحل، حافظ الرالي على استمراريته من خلال تكيفه مع التطور التقني ومتطلبات السلامة، دون الإخلال بجوهره الذي صنع مكانته، والمتمثل في اختبار قدرة المتنافسين على التحمل، وإتقان مهارات الملاحة، والصمود أمام التحديات، سواء في الصحاري الشاسعة، أو المناطق الوعرة، أو السهول المفتوحة.
أثبتت المملكة العربية السعودية مكانتها بوصفها موطنًا طبيعيًا للمرحلة الأحدث من رالي داكار؛ بما تمتلكه من تنوع جغرافي، وتعدد في تضاريسها الطبيعية، إلى جانب رؤية طويلة المدى تنسجم مع الهوية المتجددة للرالي، مع المحافظة على جذوره الأصيلة.
ومنذ استضافة المملكة لرالي داكار عام 2020، شهدت هذه المرحلة عددًا من المحطات البارزة التي أسهمت في تطوير مسيرته، من أبرزها إطلاق فئة "داكار كلاسيك" في عام 2021، التي أعادت إبراز إرث الرالي وتاريخه، تلاها في عام 2022 الظهور الأول لسيارات الرالي الهجينة، في خطوة تعكس التوجه نحو الابتكار التقني. وفي عام 2024، عزز إدخال "مبادرة 1000" دور داكار كمنصة لمستقبل التنقل وحلول الطاقة البديلة. ومع اقتراب الرالي من نسخته السابعة على التوالي في المملكة عام 2026، تواصل المبادرات البيئية، مثل "عدم ترك أثر" و"المخيم الأخضر"، إعادة صياغة أسلوب تنظيم الحدث ميدانيًا.
وما يميز المملكة على نحو خاص هو تنوع تضاريسها الطبيعية؛ فمن المناطق الساحلية إلى الصحاري الداخلية الشاسعة، مرورًا بالمناطق الجبلية الوعرة، والسهول والهضاب المفتوحة، تحمل كل نسخة طابعًا جديدًا وغير متوقع. وتجسد مرحلة المملكة العربية السعودية من رالي داكار نموذجًا يجمع بين المحافظة على إرث الرالي التاريخي، ومواكبة التطور والابتكار على الساحة العالمية.
مع انتقال رالي داكار إلى أمريكا الجنوبية في عام 2009، انطلق فصل جديد ومحوري في تاريخه، إيذانًا بمرحلة مختلفة من مسيرته. وعلى مدى أكثر من عقد، عبر الرالي دولًا عدة، من بينها الأرجنتين، وتشيلي، وبيرو، وبوليفيا، وباراغواي، مقدمًا تضاريس وظروفًا أعادت تشكيل أسلوب تنظيم داكار وتجربته.
وشهدت هذه المرحلة بعضًا من أكثر نسخ الرالي رسوخًا في الذاكرة، من المراحل المرتفعة في جبال الأنديز، إلى المسارات الطويلة عبر سواحل بيرو، وصولًا إلى مراحل شاقة تمتد لعدة أيام، شكّلت تحديًا حقيقيًا لقدرات السائقين والمنظمين على حد سواء. وأسهم ذلك في تحقيق تطورات مهمة في أنظمة السلامة، والدعم الطبي، وإدارة السباق، والعمليات اللوجستية، لا سيما خلال العقد الأول من القرن الحالي مع ازدياد حجم وتعقيد هذا الحدث العالمي.
وبحلول ختام مرحلة أمريكا الجنوبية مع نهاية نسخة 2019، كان رالي داكار قد بلغ ذروة حضوره، إذ أسهم التوسع في التغطية التلفزيونية والمنصات الرقمية في تحويله إلى حدث عالمي يتابعه الجمهور بعيدًا عن مخيمات السباق. ورغم تغير المكان، ظل التحدي مألوفًا: أيام طويلة، وملاحة معقدة، واختبارًا مستمرًا للتحمل.
وُلد رالي داكار في أفريقيا، حيث تشكلت هويته الأولى من روح المغامرة والتحدي. بدأت الفكرة في عام 1977، عندما ضلّ الدراج الفرنسي تييري سابين طريقه في الصحراء الأفريقية خلال رالي أبيدجان – نيس، وبعد إنقاذه استُلهمت لديه فكرة إنشاء حدث يتيح للآخرين خوض تجربة مماثلة من الاستكشاف.
وتحولت الفكرة إلى واقع في عام 1979، مع انطلاق أول نسخة من رالي باريس – داكار بمشاركة 170 متسابقًا، في رحلة امتدت لنحو 10,000 كيلومتر عبر شمال وغرب أفريقيا وصولًا إلى داكار في السنغال. ولم يصل إلى خط النهاية سوى 74 مركبة، وتُوّج سيريل نوفو باللقب. وتميزت النسخ الأولى بمسافاتها الطويلة، والدعم المحدود، ومتطلبات الملاحة الصعبة، حيث كانت الاعتمادية الذاتية والصلابة عنصرين أساسيين للنجاح.
وقد أسست هذه المرحلة القيم الجوهرية لرالي داكار، ورسخت سمعته بوصفه الاختبار الأقصى للتحمل وروح المغامرة، ومهّدت الطريق لكل ما تلاها من نجاحات.