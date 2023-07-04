بمناسبة تحقيق النادي إنجازات رياضية مختلفة.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل أعضاء نادي الخليج

استقبل الأميرُ سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ رئيس مجلس إدارة نادي الخليج الرياضي بسيهات، المهندس علاء الهمل، يرافقه أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من اللاعبين، بمناسبة تحقيق النادي إنجازات رياضية مختلفة.