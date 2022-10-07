٩منتخبات تؤكّد مشاركتها ببطولة تحت ٢٣ عامًا الثالثة بجدة

ويحمل المنتخب الأردني لقب النسخة الثانية من البطولة، فيما جاء المنتخب السعودي ثانيًا، وحظيت البطولة بتنظيم مميز، ومشاركة ١١ منتخبًا من أصل ١٢ يمثلون كافة الاتحادات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا؛ وهي -إلى جانب الأردن والسعودية- كل من: فلسطين، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، البحرين، ولبنان.