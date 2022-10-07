٩منتخبات تؤكّد مشاركتها ببطولة تحت ٢٣ عامًا الثالثة بجدة

أكدت ٩ منتخبات مشاركتها في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت ٢٣ عامًا "مواليد ٢٠٠١" المقرّر إقامتها خلال الفترة من ٣ إلى ١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٢، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتضمّ قائمة المنتخبات: السعودية "مستضيف"، البحرين، سوريا، العراق، عُمان، قطر، الكويت، لبنان، اليمن، وسيتم إجراء القرعة بتاريخ ٢٠ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٢ في مقر اتحاد غرب آسيا في الأردن.
وبحسب نظام البطولة: سيتم توزيع المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات بواقع ٣ منتخبات في كل مجموعة، بحيث يتأهّل صاحب المركز الأول من كل مجموعة وأفضل منتخب يحتلّ المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، الذي ينتقل الفائزان في مباراتيه إلى المباراة النهائية.
وخاطب اتحاد غرب آسيا كافة الاتحادات الأعضاء المشاركة في البطولة لإنجاز كافة الترتيبات الإدارية والإجراءات اللازمة، سواء المتعلّقة بتعبئة نماذج تأكيد المشاركة الدولية، أو تقديم القوائم الأولية لتسجيل اللاعبين، وجوازات السفر لإصدار تأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية، وقام بتزويدها أيضًا بتعليمات البطولة.
وكان الاتحاد السعودي استضاف في مدينتي الخبر والدمام النسخة الثانية من بطولة تحت ٢٣ عامًا ٢٠٢١.
ويحمل المنتخب الأردني لقب النسخة الثانية من البطولة، فيما جاء المنتخب السعودي ثانيًا، وحظيت البطولة بتنظيم مميز، ومشاركة ١١ منتخبًا من أصل ١٢ يمثلون كافة الاتحادات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا؛ وهي -إلى جانب الأردن والسعودية- كل من: فلسطين، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، البحرين، ولبنان.
وإلى جانب ذلك شهد عام ٢٠٢١ استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة الناشئين الثامنة، وبالعام الحالي ٢٠٢٢ استضافت أيضًا بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية الثانية، إضافة إلى بطولة الصالات الثالثة للسيدات.