مهرجان ولي العهد للهجن: "بارود" تحتفظ بالتوقيت الأفضل في منافسات "اللقايا"

احتفظت المطية "بارود" لمالكها السعودي، عايد الفايدي، بالتوقيت الأفضل في منافسات اللقايا (بكارـ مفتوح وعام)، ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن؛ وذلك على ميدان الطائف لسباقات الهجن.